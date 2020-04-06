ابتداء من يوم غد الثلاثاء..وضع الكمامات صار إجباريا في المغرب..والسلطات حددت ثمنها في 80 سنتيما- التفاصيل

أعلنت كل من وزارتي الداخلية والصحة، اليوم الاثنين، عن إجبارية وضع الكمامات لكل الأشخاص الذين يغادرون استثنائيا مقر سكنهم.

وقال بلاغ للوزارتين إنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة “كوفيد 19”.