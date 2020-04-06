أعلنت كل من وزارتي الداخلية والصحة، اليوم الاثنين، عن إجبارية وضع الكمامات لكل الأشخاص الذين يغادرون استثنائيا مقر سكنهم.
وقال بلاغ للوزارتين إنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة “كوفيد 19”.
كانت هذه تفاصيل خبر ابتداء من يوم غد الثلاثاء..وضع الكمامات صار إجباريا في المغرب..والسلطات حددت ثمنها في 80 سنتيما- التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.