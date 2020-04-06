بالتصفيقات والزغاريد.. حالتان جديدتان بطنجة تغادران المستشفى بعد شفائهما من “كوفيد19”-فيديو وصور

فيديو: يونس الميموني

غادر اليوم الإثنين رجلان، مستشفى الدوق دي طوفار بطنجة، بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المتماثلين للشفاء في المدينة إلى 5 حالات.

وكشف مصدر طبي لـ”اليوم24″ أن الحالة الأولى تعود لرجل بالغ من العمر 44 عاما، ينحدر من مدينة تطوان، ومقيم بإسبانيا، دخل إلى مدينة طنجة في بداية شهر مارس الماضي، قبل أن تظهر عليه أعراض المرض ليتم نقله إلى المستشفى المذكور، إذ أثبت التحليل المخبري إصابته بالفيروس.

وأضاف المصدر ذاته أن الحالة الثانية تعود إلى رجل قدم من إحدى الدول الموبوءة في أوروبا، ويبلغ من العمر 60 عاما، دخل إلى طنجة في منتصف شهر مارس الماضي، إذ بعد ظهور أعراض “كوفيد19” جرى نقله إلى المستشفى وإخضاعه للتحليل المخبري الذي أكد إصابته.

وفي السياق ذاته، احتفت الأطر الصحية وسط تصفيقات وزغاريد بالانتصار المتعافيان على الجائحة.

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وعبر أحد المتعافيان من فيروس كورونا المستجد، عن شكره وامتنانه للأطر الصحية التي قدمت له الرعاية الصحية اللازمة طيلة فترة وجوده في المستشفى.

وشدد على ضرورة الإلتزام بالحجر الصحي المفروض على البلاد، للحد من انتشار كورونا المستجد، متمنيا أن تعود الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت.