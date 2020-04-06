بالنهب والرعب والخطف.. الحوثي تخون عهدها لـ"عزلة الثوخب"

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بالنهب والرعب والخطف.. الحوثي تخون عهدها لـعزلة الثوخب
الإثنين 6 أبريل 2020
تتوالى جرائم مليشيا الحوثي الأرهابية لتخريب اليمن ونشر الرعب والهلع في قلوب المواطنين، وتأتي اليوم باقتحام على عزلة الثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء، وقامت بنهب منازل المواطنين هناك وسلب ممتلكاتهم وسرقة سيارتهم الخاصة واختطاف 20 منهم.
اقتحمت الحوثي عزلة الثوخب بآليات قتالية وعربات جند مصفحة، ويقول أهالي العزلة أن المليشيا داهمت القرية صباح اليوم الاثنين، واعتقلت 20 مواطن بدون أي أسباب، ونهبت منازلهم وطرد أطفالهم ونسائهم تحت تهديد السلاح، وبعدها نهبوا عددا من السيارات الخاصة بالمواطنين.
وأشار أهالي عزلة الثوخب الي خيانة الحوثي لاتفاقها وعهدها مع أهالي البلدة على ابقائها بعيدا عن الصراع، وقيامهم اليوم بتصويب السلاح نحو النساء والأطفال، وتوجيه الألفاظ النابية تجاههم وإثارة الرعب وسط الأهالي.
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