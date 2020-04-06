شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يعلن توزيع مساعدات غذائية على مئات الأسر في محافظة شبوة والان مع التفاصيل

الإثنين 6 أبريل 2020 أعلن الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع مساعدات غذائية على مئات الأسر في محافظة شبوة.

Advertisements وقال، في بيان، اليوم إن: "فرقنا الميدانية أوصلت المواد الإغاثية لمنازل 180 أسرة محتاجة في منطقة لواسط، بمديرية حبان، في محافظة شبوة، مشيرا إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لفيروس كورونا، بمنع التجمعات والحفاظ على سلامة المواطنين.

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