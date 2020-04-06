

أعلنت الرابطة الطبية الإندونيسية إن ما لايقل عن 25 طبيبا توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، مما يشير إلى مدى تأثر العاملين في مجال الصحة بالفيروس.

وقال هاليك ماليك المتحدث باسم الرابطة الطبية الإندونيسية إن " 19 طبيا وستة أطباء أسنان لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا".

وأضاف أنه لا تتوافر إحصاءات لعدد المصابين أو من لقوا حتفهم بين العاملين في مجال الصحة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، طالب ماليك الحكومة بالتحلي بالشفافية بشأن أعداد المصابين بالفيروس من العاملين في المجال الصحي.

وقال: " إذا استمر ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس بين العاملين في المجال الصحي، فإن الخدمات الصحية سوف تتعرض لعراقيل، ناهيك عن أنهم يمكنهم نقل العدوى للمرضى و لأسرهم".

وكانت إندونيسيا قد أعلنت تسجيل 218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات 2491 حالة. وقد ارتفعت حالات الوفاة بالفيروس بواقع 11 حالة ليبلغ الإجمالي 209 حالة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة طبية إندونيسية: ما لايقل عن 25 طبيباً توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.