تدهور صحة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونقله إلى العناية المركزة

أُدخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أصيب قبل عشرة أيام بفيروس كورونا المستجد، العناية المركزة الإثنين غداة إدخاله مستشفى في وسط لندن، وفق ما أعلن متحدث باسمه.
وأشار المتحدث باسم جونسون أن "الحال الصحية لرئيس الوزراء تدهورت وبناء على توجيهات فريقه الطبي تم إدخاله قسم العناية المركزة في المستشفى". وأوضح في بيان أن "رئيس الوزراء طلب من وزير الخارجية دومينيك راب (...) أن ينوب عنه حيثما تقتضي الضرورة".
وفي سياق متصل، هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد الإعلان عن تدهور حالة رئيس الوزراء البريطاني ونقله للعناية المركزة.
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