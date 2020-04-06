حقوق الانسان: ١٨٠ مواطنا في المانيا يطالبون باعادتهم للعراق

وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استلمنا مناشدة من مواطنين عالقين في دولة ألمانيا الاتحادية يبلغ عددهم بحدود ١٨٠ مسافرا اغلبهم في رحلات علاجية، يطالبون فيها الحكومة العراقية باعادتهم الى ارض الوطن"، موضحا أنهم "استنجدوا بنا لغرض مطالبة الحكومة العراقية لاعادتهم الى ارض الوطن".واكد على "اهمية ابداء المرونة في ذلك الاجراء بعد اتخاذ كافة الاجراءات الصحية بحقهم من فحوصات طبية وحجر صحي بحسب السياقات الصحية المتعارفة"، مطالبا بـ "ضرورة إنهاء هذا الملف بسرعة عن طريقة جدولة اعادة كل العراقيين العائدين بسرعة وفحصهم مختبريا وحجرهم في المستشفيات لحين بيان نتيجة الفحص المختبري لكي يتم حجر المصابين فقط".

و أشار عضو المفوضية الى ان "المواطنين العالقين أبلغونا انهم يعانون بسبب انتهاء إقاماتهم ووجود مشاكل مالية وحاجة الى مراجعات طبية لقسم منهم و عدم تمكنهم من مراجعة الجهات الصحية الألمانية بسبب انتشار وباء كورونا والتكلفة العالية للمستشفيات هناك".