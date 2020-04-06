أعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي، الثلاثاء، استلام عن وجود 180 مواطنا مواطنا عالقا في ألمانيا اغلبهم في رحلات علاجية ويطالبون الان اعادتهم الى ارض الوطن.
وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استلمنا مناشدة من مواطنين عالقين في دولة ألمانيا الاتحادية يبلغ عددهم بحدود ١٨٠ مسافرا اغلبهم في رحلات علاجية، يطالبون فيها الحكومة العراقية باعادتهم الى ارض الوطن"، موضحا أنهم "استنجدوا بنا لغرض مطالبة الحكومة العراقية لاعادتهم الى ارض الوطن".
واكد على "اهمية ابداء المرونة في ذلك الاجراء بعد اتخاذ كافة الاجراءات الصحية بحقهم من فحوصات طبية وحجر صحي بحسب السياقات الصحية المتعارفة"، مطالبا بـ "ضرورة إنهاء هذا الملف بسرعة عن طريقة جدولة اعادة كل العراقيين العائدين بسرعة وفحصهم مختبريا وحجرهم في المستشفيات لحين بيان نتيجة الفحص المختبري لكي يتم حجر المصابين فقط".
واكد على "اهمية ابداء المرونة في ذلك الاجراء بعد اتخاذ كافة الاجراءات الصحية بحقهم من فحوصات طبية وحجر صحي بحسب السياقات الصحية المتعارفة"، مطالبا بـ "ضرورة إنهاء هذا الملف بسرعة عن طريقة جدولة اعادة كل العراقيين العائدين بسرعة وفحصهم مختبريا وحجرهم في المستشفيات لحين بيان نتيجة الفحص المختبري لكي يتم حجر المصابين فقط".
و أشار عضو المفوضية الى ان "المواطنين العالقين أبلغونا انهم يعانون بسبب انتهاء إقاماتهم ووجود مشاكل مالية وحاجة الى مراجعات طبية لقسم منهم و عدم تمكنهم من مراجعة الجهات الصحية الألمانية بسبب انتشار وباء كورونا والتكلفة العالية للمستشفيات هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الانسان: ١٨٠ مواطنا في المانيا يطالبون باعادتهم للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.