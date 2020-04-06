شاهد إطلاق الرصاص بعملية سطو مسلح على صيدلية في لبنان

تعرضت صيدلية في مدينة الشويفات، البعيدة 13 كيلومترا عن مطار رفيق الحريري في بيروت، إلى سطو مساء الأحد، فاجأها به 3 مسلحين بالمسدسات، وصلوا بسيارة انتظر فيها واحد منهم أمام مدخلها في الخارج، وترجل منها اثنان ملثمان مباشرة إلى الصيدلية.

في الداخل، ظهر الاثنان عبر كاميرا للمراقبة في "صيدلية نانا" كزبونين يرغبان بشراء شيء ما، لكنهما أعلنا السطو المسلح للسيطرة على العاملين فيها، وفقاً لما نراهما في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" الآن، ونجدهما فيه يطلقان الرصاص، إرهابا للعاملين بالصيدلية ومزيداً من السيطرة على الموقف فيها، وبعدها قاما بسلب ما كان بصندوقها من مال، ولاذا فراراً منها مع زميلهما الثالث بالسيارة، في عملية استغرقت دقيقتين تقريباً.



الفيديو الذي ظهرت فيه عملية السطو، انتشر سريعاً في وسائل إعلام لبنانية، كما في مواقع التواصل، وعلى أثره أعلن أصحاب الصيدليات في الشويفات، كما في بلدات خلدة وعرمون وبشامون المجاورة، أنهم سيغلقون أبوابها الاثنين، وينفذون وقفة احتجاجية أمام الصيدلية التي تعرضت للسطو، تضامناً مع صاحبها، وللمطالبة بتأمين الحماية لهم بعد موجة سرقات طالت عدداً من الصيدليات في مناطق عدة.