حذر الفريق الاعلامي للجنة الامر الديواني، الاثنين، من خروقات الحظر الصحي في بعض احياء الكرخ ومناطق الزعفرانية والصدر والنهروان. وقال الفريق في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يوصي المؤسسات الاعلامية المحلية بتكثيف برامج توعية المواطنين الالتزام بالحظر الصحي المنزلي خلال هذا الاسبوع". وحذر "من خروقات الحظر الصحي في بعض احياء الكرخ من بغداد واكثرها مدينة الحرية"، لافتا الى انه "حذر ايضا من خروقات متكرره للحظر الصحي في مناطق الزعفرانية والصدر والنهروان من مركز الرصافة في بغداد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من خروقات للحظر في بعض احياء الكرخ ومناطق الزعفرانية والصدر والنهروان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.