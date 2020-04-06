تسجيل ثلاث اصابات جديدة بكورونا في كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاثنين، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بكورونا في الاقليم.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل ثلاث اصابات جديدة بكورونا في محافظة السليمانية، بعد اجراء الفحص المختبري لهم واظهرت نتائجه موجبة".
واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".
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