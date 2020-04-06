اخبار العالم

تسجيل ثلاث اصابات جديدة بكورونا في كردستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاثنين، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بكورونا في الاقليم.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل ثلاث اصابات جديدة بكورونا في محافظة السليمانية، بعد اجراء الفحص المختبري لهم واظهرت نتائجه موجبة".

 

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل ثلاث اصابات جديدة بكورونا في كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا