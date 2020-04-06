الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى إيطاليا لدعمها في مواجهة فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استمرارا لنهج دولة الإمارات في مساعدة الدول المتضررة من جائحة كورونا، أرسلت طائرة مساعدات طبية إلى إيطاليا تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية.

قلادة كورونا تجني ملايين الدولارات.. روسيا تستثمر في الفيروس

ويستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، واحتوت المساعدات على 500 ألف زوج من القفازات و60 ألف غطاء طبي، بالإضافة إلى 20 ألف قناع و6 آلاف مطهر.