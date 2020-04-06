الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى إيطاليا لدعمها في مواجهة فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استمرارا لنهج دولة الإمارات في مساعدة الدول المتضررة من جائحة كورونا، أرسلت طائرة مساعدات طبية إلى إيطاليا تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية.
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ويستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، واحتوت المساعدات على 500 ألف زوج من القفازات و60 ألف غطاء طبي، بالإضافة إلى 20 ألف قناع و6 آلاف مطهر.
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