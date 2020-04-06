138 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين، رصد وتسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".



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وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي اليومي، عن تعافي 63 حالة إصابة، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المتعافية 551، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 38 حالة.

وأشار الدكتور محمد العبدالعالي إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة العربية السعودية بلغ 2523 حالة من بينها 1934 حالة نشطة.