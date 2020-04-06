شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إطلاق حملة واسعة للتوعية من مخاطر القات بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020 الخليج 365 - المكـلا اطلقت الإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، مساء الإثنين، حملة واسعة للتوعية من مخاطر القات، وذلك بتوجيهات المدير العام العميد منير كرامة التميمي.

Advertisements وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع قرار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمنع دخول القات بشكل نهائي إلى محافظة حضرموت وعدم ارتباط القرار بالظرف الحالي. واشتملت الحملة على العديد من العبارات الهادفة ومن ضمنها ”تباً للقات أضعت وقتاً ثميناً لبناء الوطن“، بالإضافة إلى رقم العمليات 199 للإبلاغ عن أي بائع أو مهرب للقات.

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