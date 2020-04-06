ولي عهد أبو ظبي ورئيس غينيا يبحثان هاتفيا آخر تطورات أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء مع رئيس غينيا أفا كوندي ورئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، في اتصالين منفصلين، تطورات انتشار فيروس كورونا وتداعياته.



كما بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

وتناول الاتصال تطورات انتشار فيروس " كورونا " على الساحة الدولية بشكل عام وفي أفريقيا بوجه خاص، وسبل تفعيل المواجهة الدولية الجماعية له، إضافة إلى إجراءات البلدين للتصدي لهذا الفيروس وتنسيق التعاون بينهما في هذا الشأن.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، دعم الإمارات لجهود جمهورية غينيا الصديقة في التعامل مع الفيروس .

وجدد تأكيده سياسة دولة الإمارات القائمة على التعاون والتضامن مع مختلف دول العالم في إطار تعزيز الأخوة الإنسانية بين الشعوب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البشرية.

وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته لشعب غينيا وشعوب العالم كله السلامة وتجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر خاصة على المستوى الانساني والحفاظ على الأرواح البشرية.

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من جانبه شكر ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده متمنيا لها مزيدا من التطور والازدهار .

كما ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس جمهورية قرغيزستان إمكانات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان والجهات المعنية في مواجهة " فيروس كورونا " بجانب اجراءاتهما للحد من انتشاره و احتواء تداعياته.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعاون دولة الإمارات وتضامنها مع قرغيزستان الصديقة ودول العالم في مواجهة فيروس " كورونا " .

وشدد على نهج الإمارات وثوابتها الإنسانية الراسخة في مساندة الشعوب الصديقة ومد يد العون لها خاصة أوقات الأزمات والمحن والظروف الاستثنائية إيمانا منها بوحدة المصير الإنساني وأهمية تعزيز هذه القيم بين الشعوب .. متمنيا الصحة والسلامة لشعبي البلدين وشعوب العالم أجمع.

من جانبه أكد رئيس قرغيزستان حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات في المجالات كافة خاصة خلال هذه الظروف الصعبة التي يشهدها العالم في مواجهة تحدي انتشار "كورونا ".

كما أعرب سورونباي جينبيكوف عن شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..مثمنا مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها الإنسانية في تعاونها وتكاتفها مع الدول ودعم شعوبها خلال هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة هذا التحدي العالمي المشترك والسيطرة على انتشار الفيروس والحد من تداعياته ومعالجة آثاره.