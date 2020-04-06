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عاجل.. نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة بسبب كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

عاجل.. نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة بسبب كورونا

متابعات_ الخليج 365

نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة بسبب كورونا

 

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وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.

 

 

وأضاف البيان أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.

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