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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة بسبب كورونا
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.
وأضاف البيان أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.
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