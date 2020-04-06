شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة بسبب كورونا



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وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.

وأضاف البيان أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.