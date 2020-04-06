كركي: معاملات أصحاب الأمراض المستعصية انجزت منذ حوالي 10 ايام تقريباً

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​، في حديث تلفزيوني، أنّ "معاملات أصحاب ​الأمراض​ المستعصية انجزت منذ حوالي 10 ايام تقريباً، والضمان بدأ بدفعهاوفُتح الباب أمام المعنيين لإستقبال معاملاتهم".

ولفت كركي الى انه "تم وضع ألية ستطبق بدءأ من اليوم، ويجب على كل مواطن مريض ان يتصل بمكاتب التبعية للضمان الاجتماعي، وذلك لتحديد موعد لتقديم المعاملات، ومن ثم يأتي بحسب الموعد منعاً للإكتظاظ، وسيتبلغ هذا الامر عبر الهاتف، من اجل استلام الشيك".