جميل السيّد: الحوت صفر ولا يساوي شيءاً من دون الذين يقومون بدعمه ويقفون خلفه

ردّ النائب جميل السيد، في حديث تلفزيوني على مدير عام ​شركة طيران الشرق الاوسط​ ​​محمد الحوت​، معتبراً ان "الحوت عُين بقرار سياسي كما عُيّن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، وشركة طيران الشرق الأوسط هي شركة موجودة بأموال الناس عبر مصرف لبنان وهي للدولة، وللعِلم فإن مصرف لبنان له حصانة دولية".

ولفت السيد الى ان "الميدل إيست شركة عائلية والحوت عمد إلى توظيف عدد من أقربائه فيها، وادعاءاته بشأن ثروة أملكها هي افتراءات وادعاءات كاذبة، وكلامه هذا سيودي به إلى المحكمة، وهو صفر ولا يساوي شيءاً من دون الذين يقومون بدعمه ويقفون خلفه".