اللجنة النقابية لموظفي بنك الموارد: حذار التطاول على فروع المصرف وادارته وموظفيه

حذرت اللجنة النقابية لموظفي "​بنك الموارد​" في بيان، "منتحلي صفة "ثوار" من أي محاولة ابتزاز جديدة وممكن ان تتكرر لإهانة موظفي المصرف او إلحاق الأذية نتيجة أعمال مدسوسة من مجموعة قليلة معروفة غاياتها ومن يقف خلف هؤلاء المبتزين، خصوصا ان اقتصار الأمر على هذه المجموعة القليلة يظهر خلفية اهدافهم".

ونبهت اللجنة من "مغبة أي تطاول جديد أو محاولة اعتداء على فروع المصرف خلال دوام العمل، لأن ردة فعل الموظفين المدافعين عن لقمة عيشهم وعن كرامة عملاء المصرف وإدارتهم والموظفين الذين يفوق عددهم الـ500 عائلة ممن يعتاشون بعرق جبينهم، وحتما سيكون موقفهم قاسيا وشرسا بوجه من يريد التطاول علينا بأي شكل من الاشكال المعنوية عبر بعض الأقلام الرخيصة، او المادية عبر ما شهدناه من تخريب وأذية"، داعية "​القوى الأمنية​ والقضائية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع حد لهؤلاء المدسوسين، الذين أصبحوا معروفين لدى القوى الأمنية، وإن كان لأحدهم اي مطلب أو اي حق، فليذهب الى ​القضاء​ المخول تطبيق القانون واعطاء كل ذي حق حقه، ولنا ملء الثقة بالقضاء وبالأجهزة الامنية الساهرة على أمن كل الناس بعدل وانصاف وحق"، شاكرة "​قوى الامن الداخلي​ وفصيلة رأس بيروت على تدخلهم السريع لتوقيف المجموعة المندسة واجراء المقتضى القانوني بحقهم، ثم إخلاء سبيلهم لاحقا بسند اقامة لاقدامهم في وضح ​النهار​ الاسبوع الفائت، على الاعتداء على فرع الحمرا، في وقت وقف فيه الموظفون لهم بالمرصاد"، مؤكدة ان "اكثرية الموظفين هم في طليعة المشاركين في ​الثورة​ ضد ​الفساد​ والمفسدين بوجه الذين تعاقبوا على ​السلطة​".