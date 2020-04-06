الطبش: الميدل إيست قصة نجاح ترمى كل يوم باتهامات وانتقادات ثبت انها باطلة

أعتبرت النائب رولا طبش الجارودي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "‏وكأن المطلوب هدم كل نجاحٍ مؤسساتي ، أو كل بقعة ضوء في ظلام ​الدولة​ المترهلة، و​الميدل إيست​، قصة نجاح ترمى كل يوم باتهامات وانتقادات، ثبت مع الوقت انها باطلة، وبقيت أجنحة الارز تحلق عاليا"، موضحة انه "في زمن ​الكورونا​، تحية لطواقم الطائرات التي تقل العائدين، فهم أيضا يضعون سلامتهم الشخصية في خدمة كل اللبنانين، والتحية أيضا لإدارة "الميدل إيست"،على رأسها ​محمد الحوت​، الثابت في زمن العواصف، والوفي في زمن التزلّف، ويا ليت بعض الابواق تصمت خجلا، لان "​الشمس​ طالعة والناس قاشعة".

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