عقيص: سهيل عبود استطاع أن يحسن التشكيلات عما كانت عليه في الماضي

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، في حديث تلفزيوني، ان "رئيس مجلس ​القضاء​ الأعلى ​سهيل عبود​ قيل له "سنعينك ونطلق يدك" وعلى هذا الأساس عمد إلى وضع ​التعيينات​ باكراً"، موضحاً ان "​التشكيلات القضائية​ كانت صنع ​مجلس القضاء الأعلى​ وأكاد أجزم أنه لم يتم التدخل سياسياً وإذا حصل أي تدخل سياسي تمت مجابهته".

ولفت عقيص الى ان "سهيل عبود استطاع أن يحسن التشكيلات عما كانت عليه في الماضي، وأنا أتحدث اليوم كمدافع شرس عن استقلالية القضاء، وسهيل عبود إما أن ينتظر إقرار قانون استقلالية القضاء أو أن تكون التشكيلات القضائية شبيهة لسابقتها والخيار الأخير أن تكون التعيينات إصلاحية تحتاجها ​العدلية​".