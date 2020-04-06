ابو الحسن:تحرك القضاء لملاحقة قضية الفيول المضروب خطوة بالاتجاه الصحيح

أشار امين سر ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "‏تحرك ​القضاء اللبناني​ اليوم لملاحقة قضيّة الفيول المضروب خطوة ممتازة وبالإتجاه الصحيح ، لكم منا كل التقدير على أمل الوصول الى كشف الحقيقة ومحاسبة المرتكبين ورفض التدخل السياسي للتغطية على هذه الفضيحة".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس العماد ​ميشال عون​ أوعز إلى القاضية ​غادة عون​بفتح تحقيق بالحادث، وقد فتحت النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية غادة عون تحقيقًا وأعطت إشارة لمفرزة جونية القضائية للمباشرة بالعمل.​​​​​​​