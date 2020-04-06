ابو الحسن:تحرك القضاء لملاحقة قضية الفيول المضروب خطوة بالاتجاه الصحيح

أشار امين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "تحرك القضاء اللبناني اليوم لملاحقة قضيّة الفيول المضروب خطوة ممتازة وبالإتجاه الصحيح ، لكم منا كل التقدير على أمل الوصول الى كشف الحقيقة ومحاسبة المرتكبين ورفض التدخل السياسي للتغطية على هذه الفضيحة".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس العماد ميشال عون أوعز إلى القاضية غادة عونبفتح تحقيق بالحادث، وقد فتحت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تحقيقًا وأعطت إشارة لمفرزة جونية القضائية للمباشرة بالعمل.
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