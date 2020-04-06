أعلنت "هيئة الطوارئ المدنية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد ان وفداً منها ضم رئيسها ​ايلي صليبا​ وجو عاصي زار المدير العام ل​وزارة الشؤون الاجتماعية​ القاضي عبدالله احمد وعرض معه "قرارات ​مجلس الوزراء​ المتعلقة بالاستجابة لازمة كورونا ولا سيما لجهة توزيع المساعدات الاجتماعية بما فيها الحصص الغذائية على العائلات الاكثر حاجة"، مشيرة الى انه "تم الاتفاق على تسليم وزارة الشؤون الاجتماعية حصصا غذائية تستهدف زوجات ​السجناء​، واسر السجينات، توزع على مراحل".

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد هيئة الطوارئ لمكافحة كورونا يبحث مع مدير عام الشؤون القرارات المتعلقة بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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