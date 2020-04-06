مستشفى الهمشري: فحص الكورونا بات متاحا بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالمستشفى

اعلن مستشفى الهمشري في صيدا، في بيان، انه "بجهود مثمرة قامت بها سفارة دولة ​فلسطين​ ممثلة بالسفير ​أشرف دبور​ أصبح فحص ​الكورونا​ متاحا في جمعية ​الهلال الأحمر الفلسطيني​ - مستشفى الشهيد محمود الهمشري في ​مدينة صيدا​، ليتسنى تشخيص مرض كورونا عوضا عن ارسال المريض إلى ​مستشفى بيروت الحكومي​".

ولفت المستشفى الى انه "يجري في المستشفى تدريب للطاقم المختص، وسنباشر باستقبال الفحوصات للكورونا يوم الأربعاء صباحا".