مستشفى الهمشري: فحص الكورونا بات متاحا بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالمستشفى

اعلن مستشفى الهمشري في صيدا، في بيان، انه "بجهود مثمرة قامت بها سفارة دولة فلسطين ممثلة بالسفير أشرف دبور أصبح فحص الكورونا متاحا في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - مستشفى الشهيد محمود الهمشري في مدينة صيدا، ليتسنى تشخيص مرض كورونا عوضا عن ارسال المريض إلى مستشفى بيروت الحكومي".
ولفت المستشفى الى انه "يجري في المستشفى تدريب للطاقم المختص، وسنباشر باستقبال الفحوصات للكورونا يوم الأربعاء صباحا".
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