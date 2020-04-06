صحناوي: للإسراع بإصدار مراسيم التواقيع الإلكترونية

طالب النائب ​نقولا صحناوي​ ​الحكومة اللبنانية​ "بالإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للسماح بالتوقيع الالكتروني، فالوقت قد حان لإعطاء الموضوع اولوية قصوى لان القوى العاملة الناشطة القليلة المتبقية تدير أعمالها من المنازل بسبب الحجر الصحي ومن المهم لا بل الاهم منحها كل الأدوات اللازمة لتتمكن من تسيير العمل".

وذكر في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "قانون المعاملات الالكترونية قد أقرّ في شهر ايلول من العام 2018، أضف الى ذلك أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد أساسياً في بناء ​الاقتصاد​ المنتج لانه وبعكس القطاعات الاخرى يمكنه خلق فرص عمل والتأثير على النمو بسرعة فائقة".

وأكد صحناوي "اننا بحاجة الى هذه المراسيم وإقرار بعض القوانين الاخرى العالقة كاقتراح القانون الذي قدمته في آذار 2019 لإدخال مادة البرمجة و الروبوتيك والذكاء الاصطناعي الى مناهج التعليم العام".