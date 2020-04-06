طالب النائب نقولا صحناوي الحكومة اللبنانية "بالإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للسماح بالتوقيع الالكتروني، فالوقت قد حان لإعطاء الموضوع اولوية قصوى لان القوى العاملة الناشطة القليلة المتبقية تدير أعمالها من المنازل بسبب الحجر الصحي ومن المهم لا بل الاهم منحها كل الأدوات اللازمة لتتمكن من تسيير العمل".
وذكر في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "قانون المعاملات الالكترونية قد أقرّ في شهر ايلول من العام 2018، أضف الى ذلك أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد أساسياً في بناء الاقتصاد المنتج لانه وبعكس القطاعات الاخرى يمكنه خلق فرص عمل والتأثير على النمو بسرعة فائقة".
وأكد صحناوي "اننا بحاجة الى هذه المراسيم وإقرار بعض القوانين الاخرى العالقة كاقتراح القانون الذي قدمته في آذار 2019 لإدخال مادة البرمجة و الروبوتيك والذكاء الاصطناعي الى مناهج التعليم العام".
كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي: للإسراع بإصدار مراسيم التواقيع الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.