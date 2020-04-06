خواجه: وزير الداخلية لم يكن موفقاً باتخاذ قرار اعتماد نظام المفرد والمجوز

أعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجه، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "وزير الداخلية ​محمد فهمي​ الذي نحترمه و نقدره على حسن الأداء الذي يقوم به، لم يكن موفقا باتخاذ قرار اعتماد نظام المفرد والمجوز للتجول، اذ شرع لنحو مليون ​سيارة​ التحرك يومياً في زمن ​الكورونا​، وكان من الأجدى التشدد في محاسبة من يخرق إجراءات التعبئة العامة".

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