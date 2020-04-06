القومي الشويفات وصحراء الشويفات دعماً للصيادلة: هو اعتداء على المجتمع

جرت وقفة تضامنية مع الجسم الصيدلي شارك فيها قوميّون من مديرية ​الشويفات​ التابعة لمنفذية الغرب ومديرية ​صحراء​ الشويفات التابعة لمنفذية ​المتن​ الجنوبي في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​، وذلك استنكاراً لعملية السطو التي تعرّضت لها صيدلية "نانا" على طريق عام الشويفات.

ودعا مدير مديرية الشويفات في القومي سامر عبد الباقي إلى اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة من قبل الأجهزة المعنية لحماية ​الصيدليات​ وكل المؤسسات التي تُعنى بصحة ​الانسان​، لافتاً إلى أن الاعتداء على أي صيدلية أو مؤسسة صحية هو اعتداء على حياة كل فرد في المجتمع، معتبراً أن "الأطباء والممرّضين والصيادلة يعرّضون أنفسهم للخطر من أجل صحة الناس، وأقل الواجب أن يكون كل مواطن حارساً لهؤلاء الجنود المجهولين".

واعتبر مدير مديرية صحراء الشويفات باسل الكردية، أن الوقفة هي "رسالة إلى الصيادلة وكل ​القطاع الصحي​ في البلد، معناها أن رسالتكم مقدّرة، استمروا في عملكم لخدمة الانسان والانسانية في هذا الظرف الصعب، ونحن معكم، وإننا إذ نطالب بالكشف عن المعتدين ومعاقبتهم، فإننا نشدد على ضرورة تأمين الحماية للصيدليات، خصوصاً في هذا الظرف الصعب".