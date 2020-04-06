اعلنت بلدية حدشيت، في بيان، انه "عطفا على بياناتنا السابقة، وبما ان الملاحم و​محلات​ الدواجن ستفتح هذا الاسبوع مع انتهاء ​الصيام​ المبارك، تدعو اصحاب الملاحم ومحلات الدواجن استقبال طلبات المواطنين على ​الهاتف​ او ​الواتساب​ لتحضير طلباتهم وما يلزمهم، من ثم يأتي صاحب الطلبية يدفع ثمنها ويستلمها من دون الانتظار وذلك لتأمين سلامة المواطنين واصحاب المحلات ولتفادي الاختلاط والازدحام داخل المحلات المذكورة، وتكليف ​الشرطة​ بالحفاظ على تنفيذ هذا القرار".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية حدشيت للملاحم ومحلات الدواجن: لتفادي الاختلاط والازدحام حفاظاً على سلامة المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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