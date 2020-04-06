حميدي صقر: لانشاء صندوقين للبطالة ولدعم المزارعين

اعتبر نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعدالدين حميدي صقر، في بيان، "ان ما يقوم به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من تبرعات تشمل المستشفيات والجمعيات والجسم الطبي، يصب في الاطار الوطني الذي طالما تحلى به الزعيم السياسي حيث يظهر تفاعله مع مجتمعه وبيئته بعيدا عن الحسابات السياسية التي وضعها جانبا، وبالتالي نتمنى ان يحذو حذوه بقية السياسيين الاغنياء ويسارعوا الى لملمة جراح أبناء الوطن المثقلين بالاعباء الاقتصادية وفيروس كورونا".
ولفت صقر الى ان "اليوم يتحدد من هو السياسي الذي يشعر مع مواطنيه ومن هو السياسي الذي لا يهمه مواطنيه بل همه تحقيق المزيد من الارباح والمزيد من الصفقات وبالتالي فان يوم الحساب قادم"، داعياً الى "الاسراع في انشاء صندوق للبطالة بعد التدهور الحاصل في مستوى المعيشة وصرف المزيد من الموظفين في القطاع الخاص، وانشاء صندوق لدعم المزارعين والصناعيين من اجل تحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج".
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