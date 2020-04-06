الجامعة اللبنانية الاميركية: لا حاجة الى SAT للطلاب الجدد لفصل خريف 2020 الجامعي

أعلنت ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ (LAU)، في بيان "ان لا حاجة لامتحان SAT بشكل استثنائي لفصل خريف 2020 للطلاب الجدد نظرا الى تداعيات ​فيروس كورونا​ المستجد، واستجابة للقرار الصادر عن مجلس College Board الاميركي الذي يتولى الاشراف على امتحان الدخول SAT الى ​الجامعات​ التي تعتمد نظام ​التعليم العالي​ الاميركي".

وأوضحت الجامعة ان "​الطلاب​ الجدد الذين قدموا او سيقدمون طلب دخول الى الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) ولم يخضعوا لامتحان SAT سيجري تقييمهم استنادا الى العلامات التي نالوها في سنين دراستهم الثانوية الأخيرة إضافة الى اختبار الكفاءة في ​اللغة​ الانكليزية EEE الذي ستجريه الجامعة".