آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم

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في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، من حصيلة الوفيات وصولا الى الاجراءات الجديدة.

أكثر من 70 ألف وفاة في العالم

أوقع فيروس كورونا المستجد 70 ألف وفاة على الأقل في العالم، نحو 75 بالمئة منها في أوروبا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 ت غ الإثنين.

القارة الأكثر تضررا من الوباء هي أوروبا مع 50215 وفاة بينها 15877 في إيطاليا و13055 في إسبانيا و8078 في فرنسا و4934 في بريطانيا.

وبلغ عدد الإصابات المعلنة رسميا في العالم 1,28 مليونا، أكثر من نصفها في أوروبا (676462 إصابة)، و353159 في الولايات المتحدة وكندا (9955 مجموع الوفيات في البلدين)، و119955 في آسيا (4239 وفاة).

أسوأ ركود منذ 1945

حذرت الحكومة الفرنسية الاثنين من أن فرنسا ستشهد خلال 2020 أسوأ ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نتيجة فيروس كورونا المستجد.

حالة طوارىء في اليابان

تعتزم الحكومة اليابانية أن تعلن الثلاثاء حالة الطوارئ في مناطق عدة في البلاد ارتفعت فيها نسبة الإصابات بكوفيد-19، بينها طوكيو وأوساكا.

وأعلنت في الوقت نفسه عن خطة ضخمة لدعم الاقتصاد بقيمة 108 آلاف مليار ين (988 مليار دولار)، لمواجهة تداعيات الوباء.

رابع يوم من تراجع الوفيات في اسبانيا

تراجع عدد الوفيات في اسبانيا لليوم الرابع على التوالي مع 637 وفاة في 24 ساعة، وهي أدنى حصيلة منذ 13 يوما.

نحو تخفيف الاجراءات في النمسا

ترغب النمسا في أن تخفف تدريجيا اعتبارا من 14 أبريل القيود السارية على التنقل بدءا باعادة فتح المحلات الصغيرة. وأعلنت الحكومة الاثنين ان استئناف مختلف الانشطة سيمتد على عدة أشهر.

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بوريس جونسون "في سدة القيادة"

يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي اعلن اصابته بفيروس كورونا المستجد قبل عشرة أيام، مهامه من المستشفى الذي نقل اليه الاحد لاجراء فحوصات جديدة.

وأعلن مكتبه انه "لا يزال في سدة القيادة". ووفق صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، فان جونسون نقل إلى مستشفى سانت توماس في لندن القريب من وستمنستر وتم إمداده بالأوكسجين.

وفي خطاب نادر توجهت به الى البريطانيين مساء الأحد، شجعت الملكة إليزابيث شعبها على بذل أقصى الجهد لمحاربة الفيروس القاتل، قائلة "سننتصر".

ارتفاع البورصات

بدأت البورصات في طوكيو وأوروبا الأسبوع على تحسن، حيث يبدو أن تراجع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي سجل في نهاية الأسبوع في أوروبا أشاع أجواء ارتياح لدى المستثمرين.

عنف منزلي

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد نداءً عالميًا لحماية النساء والفتيات "في المنازل"، في وقت يتفاقم العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحّي الناجمة عن كوفيد-19.

سفينة سياحية قرب سيدني

رست سفينة سياحية "روبي برنسيس" المرتبطة بنحو ربع حالات الوفاة ال40 في استراليا، الاثنين قرب سيدني بعدما كانت عالقة لاسابيع في البحر. أنزل ركابها البالغ عددهم 2700 في منتصف مارس لكن أفراد الطاقم لا يزالون على متنها وبدأت تظهر عليهم عوارض المرض.

"الاسوأ" آت في الولايات المتحدة

حذر رئيس الإدارة الفدرالية لاجهزة الصحة العامة جيروم آدامز من أنه "الاسبوع المقبل ستكون لحظة مثل بيرل هاربور او 11 ايلول/سبتمبر، ولن يكون ذلك في مكان محدد وانما في كل أنحاء البلاد".

اقتربت الولايات المتحدة الاحد من عتبة عشرة آلاف وفاة بينهم أكثر من أربعة آلاف في ولاية نيويورك.

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