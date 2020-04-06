برلماني يطالب بتطبيق أشد العقوبات ضد مافيا استغلال "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالب النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، الحكومة، بتفعيل جميع القوانين ضد المخالفين للقرارات الاحترازية التي قامت بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "المسعود" في بيان اليوم الاثنين، أن من يتاجرون في قوت المصريين استغلالا لفيروس كورونا، يجب مواجهتهم بأشد العقوبات، موضحًا ان تفعيل القوانين اصبح ضرورة حتمية وعاجلة خاصة للتصدى للغش في الأغذية أو الأدوية، مؤكدًا ان عقوبة هذه الجرائم تصل إلى الحبس من سنة لخمس سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه أو ما يعادل السلعة موضوع الجريمة، إضافة إلى ما تراه المحكمة من غلق المنشآت المخالفة مدة تصل إلى سنة أو إلغاء رخصتها بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأعرب النائب، عن أسفه الشديد لوجود قلة منحرفة من مافيا استغلال الأزمات لتحقيق الثراء الفاحش على حساب الشعب المصرى، موجهًا تحية قلبية لأبطال الشرطة المصرية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولرجال التموين الشرفاء بقيادة الدكتور على المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية على ماحققوه من نجاحات كبيرة في ضبط المخالفين من مستغلي فيروس كورونا.