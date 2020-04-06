مساحتها 52 ألف متر.. إزالة تعديات على أملاك الدولة في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

استردت محافظة جنوب سيناء، 52 ألف و370 مترًا مربعًا، خلال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التي شنتها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، استكمالاً لأعمال تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة،

وقال محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فوده، إن الحملات أسفرت عن إزالة 114 حالة في 5 مدن، على مساحة 52 ألف و370 مترًا مربعًا، استغل البعض الظروف التي تشهدها البلاد لمجابهة فيروس كورونا، وشرعوا في البناء عليها.

وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة مواصلة الحملات التي تحافظ على حق الدولة والمواطنين.