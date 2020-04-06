"عملية تهريب قماش".. شرطة المطار تحبط تهريب أقمشة تستخدم في صناعة "الكمامات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت مباحث الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من إحباط محاولة أحد مسئولي شركات التصدير بتهريب كمية من القماش المُستخدم لتصنيع الكمامات للخارج.

أكدت معلومات وتحريات اللواء محمد صلاح، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، إعتزام أحد مسئولى شركات التصدير بتهريب كمية من القماش المُستخدم لتصنيع الكمامات للخارج، وبالفحص تبين تقدم مُستخلص جمركى لتصدير مشمول بوليصتين عبارة عن (الأولى 115 طرد - الثانية 31 طرد) لصالح الشركة المشار إليها عبر إحدى شركات الشحن الجوى، والمرسلة إلى أحد الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية.

تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة لجرد مشمول البوليصتين أسفرت أعمالها عن ضبط (كميات من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى تزن حوالى 9364 كيلو جرام).

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.