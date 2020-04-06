"إحنا مباحث".. تفاصيل سقوط"عصابة" انتحلت صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن قسم شرطة مصر القديمة، من القبض على تشكيل عصابي لانتحال أفراده صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين بمصر القديمة.

البداية بتلقي المقدم إسلام عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شخصين، "تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، ومندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية"، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص صفة رجال مباحث الأموال العامة.

وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء آخرين؛ والذين أخبروه بإرسال (مندوب إليه) للشركة وذلك لتغيير المبلغ المالي، حيث فوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، واستولوا منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.

Advertisements

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تحت إشراف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وتمكن الرواد أحمد رضوان وإبراهيم كرم ومحمود كمال وإسلام طه، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم وهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة فى الواقعة، وكذلك مبلغ مالى قدره "29,600 جنيه مصري"، وبمواجهتهم أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأنهم يكونون تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة، التي أمرت بحجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.