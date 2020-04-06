وكيل صحة الفيوم: وصول كابينة تحليل "PCR" إلى المستشفى العام

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي: تسلم الدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام, اليوم الاثنين, كابينة تحليل "pcr" الخاصة بتحليل مسحات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وقالت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم, إن الوزارة أمدت محافظة الفيوم بهذه الخدمة الجديدة لتيسير العمل والمساهمة في سرعة اكتشاف الحالات وعدم الانتظار لإرسال عينات التحاليل للقاهرة. Advertisements كان محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري تفقد معمل الفيروسات في المستشفى العام والجهاز الجديد والذي يقدم خدمة جديدة لأبناء المحافظة. وأكدت وكيل وزارة الصحة بالفيوم, أنه جرى اليوم تحاليل للمشتبه بهم والذين جرى تحويلهم من بعض مستشفيات المحافظة. وأشارت إلى أنه باستخدام كابينة التحاليل الجديدة سينتهي عهد إرسال التحاليل للمعامل المركزية بوزارة الصحة و الانتظار لحين ورودها.



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