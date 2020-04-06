الصين تتبرع بألف طن من المساعدات الغذائية لجنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - أ ش أ

تبرعت الصين بحوالي 1040 طنا من المساعدات الغذائية إلى جنوب السودان؛ وذلك في إطار برنامج المساعدة الغذائية الطارئة.

وذكرت السفارة الصينية في جنوب السودان - في بيان اليوم الاثنين نقلته وسائل إعلام صينية - أن المساعدات الغذائية التي تتضمن بشكل رئيسي الأرز وصلت إلى العاصمة (جوبا) أمس الأول السبت وسيتم توزيعها على الأشخاص المعرضين للخطر الذين تضرروا من الفيضانات التي وقعت العام الماضي وغزو الجراد الصحراوي.

وأضافت السفارة الصينية أن بكين تتعاون مع جوبا في مجالات مختلفة مثل الأمن الغذائي والصحة والمساعدات الإغاثية، وأنه بينما يعمل الجانبان عن قرب في مكافحة فيروس كورونا، يتم كذلك بذل كافة الجهود لدعم المتضررين بفعل الكوارث الطبيعية.

وأكدت السفارة التزام الصين الثابت بمساعدة جنوب السودان في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين..معربة عن ثقتها أنه مع التقدم المستمر لعملية السلام والجهود المشتركة لجنوب السودان والمجتمع الدولي ، ستتمكن الدولة الأفريقية من التغلب على التحديات المقبلة.