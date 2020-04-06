عمال شركة المحلة يصنعون ماكينات في الورش لإنتاج الكمامات لسد حاجة المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهدت شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أعمالًا مكثفة من جانب مهندسي وعمال قسم الورش الميكانيكية للانتهاء من تصنيع ماكينات لإنتاج الكمامات، بالاشتراك مع قطاع القطن الطبي بالشركة.

وشرع المهندسون والفنيون داخل قسم الورش في عمل تصميم للماكينات، وبدأ العمال في التنفيذ تحت إشراف المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور أسامة عاطف رئيس قطاع القطن الطبي بالشركة.

ويسعى المهندسون والعمال للانتهاء من تركيب الماكينات لبدء تشغيل أول خط إنتاج للكمامات، وفقًا لمعايير الجودة، وتعقيمها تمهيدًا للتوسع في إنتاج كميات أكبر لسد احتياجات المستشفيات والسوق.

من ناحية أخرى، شكلت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة لجانًا مشتركة من القطاع الطبي والأمن الصناعي وأمن الشركة، لقياس درجات الحرارة لعمال الشركة داخل المصانع في ثاني أيام العمل بعد توقف 15 يومًا.

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وبدأت الفرق بارتداء الكمامات والقفازات والمرور داخل جميع المصانع، وقطاعات الشركة، وفحص العمال وقياس درجات حرارة كل عامل على حدة، في إطار حرص الشركة على الاطمئنان على عمالها والحفاظ على سلامتهم.

يأتي ذلك بالتوازي مع وجود فرق أخرى لتطهير المصانع والطرقات أولًا بأول باستخدام الكلور والمطهرات، والتنبيه على رؤساء الأقسام والمشرفين بالإبلاغ فورًا حال شعور أي عامل بأعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو إجهاد لنقله فورًا للمستشفى للاطمئنان عليه.

كانت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، استأنفت أعمالها يوم الأربعاء الماضي، بعد توقف استمر 15 يومًا تنفيذًا لقرار وزير قطاع الأعمال والشركة القابضة للغزل والنسيج، بعد ظهور حالتي اشتباه بفيروس كورونا بين العمال، حيث استأنفت الشركة العمل بثلث طاقتها العمالية بحوالي 4500 عامل في القطاعات المختلفة.