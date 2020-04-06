ترشيحات "الحظر".. كتاب يومي يساعدك على استغلال أمثل للعزلة‎‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هبة خميس:

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.. لذا ندعوك لقراءة كتاب ممتع، ونرشح لك يوميًا عناوين متنوعة من الكتب "عربية، مترجمة، معاصرة وقديمة"؛ كي تستغل وجودك في المنزل بأفضل طريقة مفيدة.

الكتاب :نسيم الصبا

الكاتب: دانيل جلاتاور

المترجم: محمود حسين

صدرت عن دار كلمة

يفضل الكثير منا أدب الرسائل الذي عادة ما يكون بين أدباء أو فنانين و شخصيات مرموقة، لكن تطور الحضارة واعتماد الناس على الإنترنت في تبادل الرسائل أثر كثيراً على ذلك النوع من الأدب للدرجة التي جعلته يختفي.

في تلك الرواية للكاتب النمساوي دانيل جلاتاور اعتمد الكاتب على الرسائل الإلكترونية بين البطلين، دون أي وجود للسرد خارج نطاق الرسائل، فلا نعرف إلا ما يخبرنا به الأبطال.

رسالة خاطئة تصل إلى البطل "ليو لايكه" من سيدة لا يعرفها تدعى "إيمي" فيرد عليها، ثم تتوالى الرسائل بينهما تحمل تفاصيل حياتية وأزماتهم الكبيرة، بعد فترة من تبادل تلك الرسائل الإلكترونية يحدث انجذاب هاديء بينهما، ويود البطلين اللقاء لكن ذلك اللقاء يتأجل أكثر من مرة.

Advertisements

الكتاب: الأمواج السبعة

الكاتب: دانيل جلاتاور

المترجم: محمود حسين

صدرت عن دار كلمة

تلك الرواية تعتبر الجزء الثاني من "نسيم الصبا" حيث نكمل أحداث قصة الحب التي نشأت بين البطلين عبر عدد ضخم من الرسائل المتبادلة، نستطيع أن نشعر في ذلك الجزء بالنضج في مشاعر الأبطال و تقبلهم للنقص في شخصياتهم، تقبلهم للفشل في العلاقات و ماهية الخيانة.

يتحرك "ليو " في الرواية بشكل أكبر من الجزء الأول فيسافر فترات و يعود و تحدث عدة لقاءات بينه و بين "إيمي" التي تستعد لترك زوجها و حياتها القديمة بأكملها لتكون معه، لكن الذنب الذي يحركه يدفعه للتخبط و الصدام معها أحيانًا والهروب أحيانًا من مشاعره لتصل بنا إلى النهاية.. هل يستطيع الحب التغلب على تلك العقبات أم لا ؟