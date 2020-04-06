تسجيل 218 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في إندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى عدد من الإصابات المؤكدة في يوم واحد منذ بداية تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وقال المدير العام لإدارة التحكم والوقاية من الأمراض بوزارة الصحة أحمد يوريانتو - في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية - إنه تم تسجيل 218 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 2491 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل وفاة 11 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 209 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين من إصابتهم بالفيروس 192 شخصا.