لبنان.. تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"،وفقًا

لروسيا اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن عدد الإصابات

المؤكدة مخبريا بلغ بذلك 541 حالة، بزيادة 14 حالة عن يوم أمس.

وسجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصبح عدد الوفيات 19 وفاة.