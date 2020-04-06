لبنان.. تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"،وفقًالروسيا اليوم.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن عدد الإصاباتالمؤكدة مخبريا بلغ بذلك 541 حالة، بزيادة 14 حالة عن يوم أمس.
وسجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصبح عدد الوفيات 19 وفاة.
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