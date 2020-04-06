اليابان تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا وتدعم اقتصادها بـ990 مليار دولار

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن بلاده ستفرض حالة الطوارئ في طوكيو و6 مقاطعات أخرى في وقت قريب، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، إضافة لحزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد، وفقًا لروسيا اليوم.

وأضاف آبي للصحفيين، اليوم الاثنين، "نظرا للأزمة الطبية، نُصحت الحكومة بالاستعداد لإعلان حالة الطوارئ، في طوكيو وست مقاطعات

أخرى في وقت قريب ربما غدا الثلاثاء في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا".

وتابع آبي قائلا، "قررت الحكومة إطلاق حزمة تحفيز قيمتها نحو 108 تريليونات ين، تشمل أكثر من ستة تريليونات ين مدفوعات نقدية للأسر والشركات الصغيرة و26 تريليون ين

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لإتاحة تأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي والضرائب".

وأوضح آبي، أن الحكومة ترغب في مساعدة الشركات على الاستمرار وحماية الوظائف".

وأظهرت الفحوص إصابة أكثر من 3500 شخص بالفيروس في اليابان، وقد توفي 85 شخصا، وهو ما لا يعد انتشارا كبيرا مقارنة ببعض بؤر التفشي الخطير، لكن العدد يواصل الارتفاع مثيرا القلق على الأخص من انتشار العدوى في طوكيو التي سجلت أكثر من ألف إصابة، منها 83 اليوم الاثنين.