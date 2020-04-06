العراق.. عائلة تبيع طفلها بـ400 دولار أمريكي

اعتقلت القوات الأمنية العراقية، اليوم الإثنين، متهمين ببيع طفلهما الرضيع وإبلاغ الشرطة بأنه اختطف.

وذكر بيان لمديرية مكافحة إجرام بغداد أن "قوة من مكتب منطقة الشعب تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين، وهم رجلان وامرأتان ببيع طفل بمبلغ 500 ألف دينار".

وأضاف أن "طفلا يبلغ من العمر 5 أشهر، تم بيعه من قبل والديه لامرأة أخرى عن طريق أحد الأشخاص بمبلغ خمسمائة ألف دينار عراقي (400 دولار أمريكي) وبعد فترة أرادا استرجاعه منها إلا أنها رفضت فما كان منهما

إلا أن قاما بتسجيل إخبار بخطفه".

وأشار البيان إلى أن "الوالدين وخلال التحقيق معهما من قبل كادر مكتب مكافحة إجرام الشعب اعترفا ببيعه، وتم تدوين أقوال المتهمين الأربعة وعرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص، وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة (5) من قانون الاتجار بالبشر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى المحكمة المختصة".