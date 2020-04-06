كبار ضباط الجيش الجزائري يتبرعون برواتبهم لمواجهة كورونا

قرر كبار ضباط الجيش الجزائري التبرع بشهر من رواتبهم للمساهمة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقًا لما أكده بيان لوزارة الدفاع.
جاء في البيان أنه "بمساهمة من أفراد الجيش الوطني الشعبي في الجهود الوطنية الرامية للحدمن تداعيات الأزمة الصحية على الجبهة الاجتماعية وعلى مستوى معيشة المواطنين عموما جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، ارتأى الضباط العمداء والضباط السامون للجيش الوطني الشعبي التبرع بشهر من رواتبهم".
وأضاف البيان أن "التبرعات سيتم دفعها في حسابات التضامن كوفيد-19 المفتوحة لهذا الغرض".
وكانت السلطات الصحية في الجزائر أعلنت، أمس الأحد، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في تباطؤ نسبي لوتيرة عدد المصابين بالمرض، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات بواقع 22 حالة إلى 152.
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