قالت مجموعة النفط والغاز الإيطالية إينى، اليوم الإثنين، إن صواريخ سقطت فى جنوب العراق على مسافة من حقل الزبير الذى تعمل به الشركة هناك وإن العمليات مستمرة. وإن العمليات مستمرة.

وقالت متحدثة باسم إينى "جميع العاملين فى الحقل بخير والإنتاج لم يتأثر."

سقط ثلاثة صواريخ اليوم قرب موقع شركة خدمات النفط الأمريكية هاليبرتون فى البصرة، دون إلحاق أى خسائر بشرية، حسبما ذكره الجيش العراقى فى وقت سابق اليوم.

وقالت المتحدث باسم إينى "كان الحادث بعيداً نسبياً عن موقعنا".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إينى: الهجوم الصاروخي في العراق بعيد نسبيًا عن موقع عمل الشركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.