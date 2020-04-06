مدير صندوق استثمار روسي: الاقتصاد العالمي سيبدأ بالانتعاش 2021

يتوقع المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن يبدأ الاقتصاد العالمي بالانتعاش العام المقبل، بعد ركود سيشهده العام الجاري بسبب تداعيات انتشار كورونا.
وقال دميترييف، في مقابلة مع قناة "سي أن بي سي" الأمريكية، إنه "من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي حالة من الركود خلال العام الجاري. لقد حذر الخبراء في مؤتمر دافوس من خطر ارتفاع الديون، والتي باتتتشكل 300% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما كان المؤشر عند 220% خلال أزمة 2008، لذلك فإن أي صدمة جديدة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد".
ويرى المسؤول أن الاقتصاد الروسي يقع في حالة إيجابية، لأن حجم ديون روسيا أقل من مستوى الديون في دول أخرى.
وأشاد بتجربة كوريا الجنوبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث أجرت عدداً كبيراً من الاختبارات للكشف عن المصابين بالفيروس، ما انعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي لديها.
وأشار المسؤول الاقتصادي الروسي إلى أن استئناف النشاط الاقتصادي أمر مهم للغاية، إذ "من المستحيل أن يبقى الجميع في المنازل لمدة شهرين أو ثلاثة، ما يبرر أهمية إجراء الاختبار لاستئناف الأنشطة الاقتصادية".
ويواجه الاقتصاد العالمي خطر الركود في ظل إجراءات العزل والحجر الصحي وتعطل العمل في المؤسسات الانتاجية التي اتخذتها دول كبرى لمكافحة انتشار الفيروس.
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