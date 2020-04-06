لجنة مكافحة كورونا في طهران: الفيروس يجتاح العاصمة

أعلن رئیس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران، علي رضا زالي، أن تفشي كورونا في العاصمة خرج عن السيطرة ولا يمكن توقع النتائج، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال زالي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا دخل مرحلة الوباء في العاصمة الإيرانية طهران.
وأوضح أن ازدياد موجة الإصابات أكثر بفيروس كورونا في طهران، يجعل منغير الممكن توقع النتائج.
وأضاف أن الوضع الصحي الذي دخلته طهران ناجم عن عدم احترام التحذيرات التي أطلقناها خلال الأيام الماضية، وأن السلطات لم تصل بعد إلى مرحلة السيطرة على كورونا في طهران بل إن الإصابات تزداد يوميًا.
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