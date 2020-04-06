ارتفاع عدد ضحايا كورونا بين الأطباء في إيطاليا

ارتفع عدد الأطباء الايطاليين ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ تفشيه في الثلث الأخير من شهر فبراير الماضي إلى 87، بعد انضمام ثمانية أطباء إلى قائمة الوفيات.

وبحسب ما أوردته وكالة آكي الإيطالية، اليوم الاثنين، نقلاً عن الفيدرالية الوطنية لاتحاد الأطباء الإيطاليين، شملت قائمة الأطباء المتوفين الجدد طبيبي أسرة وطبيب أعصاب وطبيب (حراري) وطبيب أمراض باطنية وطبيب قلب وطبيب إنعاش واختصاصي أشعة.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالنسبة للعاملين بالتمريض، فإن آخر إحصائية صدرت قبل يومين تفيد بوفاة 25 ممرضاً وممرضة، وهي الفئة الأكثر إصابة بالجائحة، وتمثل 52% من الحالات الإيجابية للفيروس من مجموع 5500 مصاب من العاملين في القطاع الصحي.

وفي سياق آخر، أفادت أنباء بأن المدير العام لوكالة الأدوية الإيطالية، نيكولا ماجريني أصيب بالفيروس، وذلك بعد خضوعه لاختبار.

وأعلنت وكالة الأدوية أن مديرها العام يخضع للحجر الصحي، كما يقتضي القانون، وأن حالته الصحية جيدة، حيث سيواصل القيام بمهامه عن بعد، وفقاً لوكالة آكي.

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