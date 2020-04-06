إصابة العشرات من الطواقم الطبية بكورونا في مستشفى بصربيا

أعلن مستشفى رئيسي في بلجراد، اليوم الاثنين، إصابة 81 من أفراد الطاقم الطبي لديه ومن المرضى بفيروس كورونا. وقال ميلوفان بوجتش مدير مستشفى ديدينجي لعلاج أمراض القلب لشبكة تي في برفا: «بدأ الأمر بأربعة مرضى لم تظهر عليهم أعراض». وأضاف: المرضى أصيبوا بالحمى بعد الخضوع لجراحات «وهذا ما دق ناقوس الخطر». وأوضح أن الاختبارات أظهرت إصابة 67 من أفراد الطاقم الطبي و14 مريضاً، مشيراً إلى أنه جرى إجلاء المرضى المصابين لمستشفيات خاصة بالمصابين بفيروس كورونا. وكانت السلطات الصربية قد كلفت مستشفى ديدينجي بالقيام بالعمليات الطارئة الخاصة بأمراض القلب خلال الفترة الحالية.

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