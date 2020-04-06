السعودية تسجل 61 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، 61 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد "كوفيد 19"، وذلك حسب التحديث الذي أورده الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية حول حالات كورونا.

وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في المملكة بلغ 2463 حالة حتى الآن عدد الحالات النشطة منها1941 حالة، فيما تعافت 488 حالة من الفيروس.

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