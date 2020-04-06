حالات التعافي في ماليزيا تتجاوز عدد الإصابات الجديدة بكورونا

سجلت ماليزيا اليوم الاثنين 236 حالة شفاء تام من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو أكبر عدد لحالات التعافي يتم تسجيله في يوم واحد في البلاد، كما يتجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة المسجلة في اليوم نفسه وهو 130 حالة.
ومن بين إجمالي 3793 حالة إصابة بالفيروس مسجلة في ماليزيا حتى الآن، تعافى إجمالي 1241 شخصاً .
ويأتي ذلك قبيل قرار تتخذه ماليزيا في 10 أبريل ما إذا كانت سوف تمدد فترة الإغلاق لاحتواء تفشي الفيروس.
وتم فرض الإغلاق منذ 18 مارس بعد طفرة في أعداد المصابين التي كانت 83 حالة فقط قبل شهر واحد.
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